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Lou!

Liebes-Nöte

KinderweltStaffel 5Folge 6vom 01.08.2026
Liebes-Nöte

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Lou!

Folge 6: Liebes-Nöte

13 Min.Folge vom 01.08.2026

Gino hat sich in eine charmante Quebecerin verliebt. Als Lou davon erfährt, hat sie Angst, Gino zu verlieren, oder zumindest davor, dass er sich stark von ihr entfernt. Lou, die heimlich von Eifersucht geplagt wird, versucht, mehr über Ginos Verlobte zu erfahren, um zu beweisen, dass sie überhaupt nicht zu ihm passt. Lous Mutter hat ihrerseits einen Coach gefunden, der ihr beibringen soll, wie man kocht.

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