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Lou!

Liebes-Signale

KinderweltStaffel 5Folge 9vom 01.08.2026
Liebes-Signale

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Lou!

Folge 9: Liebes-Signale

13 Min.Folge vom 01.08.2026

Lou ist traurig, weil Tristan ihr noch keine Liebeserklärung gemacht hat. Mina erklärt ihrer Freundin, dass es bestimmte unausgesprochene Signale gibt, die beweisen, dass Tristan sie wirklich liebt. Jetzt liegt es an Lou, diese Signale zu erkennen. Indessen glaubt ihre Mutter, auf die Idee des Jahrhunderts gekommen zu sein. Sie rüstet Oma mit einer Webcam aus, um ihre unerwünschten Besuche einzuschränken. Aber ist das wirklich so eine gute Idee?

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