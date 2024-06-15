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ProSieben FUNStaffel 2Folge 4vom 15.06.2024
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Folge 4: White Rabbit

28 Min.Folge vom 15.06.2024Ab 12

Ein Kredithai wurde getötet und ein Teilnehmer von Sams Selbsthilfegruppe gesteht den Mord. Die Polizei kann ihm allerdings nichts nachweisen, zumal die Leiche des Gangsterbosses noch nicht aufgetaucht ist. Ben will derweil Wiedergutmachung leisten und entschuldigt sich erneut bei Sam für sein Verhalten. Doch bevor sein Freund ihm verzeihen will, zwingt er Ben, auch noch andere um Vergebung zu bitten, denen er geschadet hat.

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