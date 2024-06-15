Loudermilk
Folge 7: He Ain't Heavy
29 Min.Folge vom 15.06.2024Ab 12
Cisco hinterfragt seine komplette Herkunft. Er hat gerade erfahren, dass er kein Latino ist. Um herauszufinden, wo seine wahren Wurzeln liegen, will er einen DNA-Test machen. Sam verspricht ihm, sich anzuschließen, um seinen Schützling zu unterstützen. Allerdings will er davon kurz darauf nichts mehr wissen - und so schicken Ben und Claire seine Haarprobe heimlich zur Analyse. Dabei stellt sich heraus, dass Sam einen Bruder hat.
Alle Staffeln im Überblick
Loudermilk
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy
Produktion:US, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH, AXN