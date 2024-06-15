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He Ain't Heavy

ProSieben FUNStaffel 2Folge 7vom 15.06.2024
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Folge 7: He Ain't Heavy

29 Min.Folge vom 15.06.2024Ab 12

Cisco hinterfragt seine komplette Herkunft. Er hat gerade erfahren, dass er kein Latino ist. Um herauszufinden, wo seine wahren Wurzeln liegen, will er einen DNA-Test machen. Sam verspricht ihm, sich anzuschließen, um seinen Schützling zu unterstützen. Allerdings will er davon kurz darauf nichts mehr wissen - und so schicken Ben und Claire seine Haarprobe heimlich zur Analyse. Dabei stellt sich heraus, dass Sam einen Bruder hat.

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