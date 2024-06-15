Folge 3: American Idiot
29 Min.Folge vom 15.06.2024Ab 12
Annette will ihr Baby zurück und schaltet die Polizei ein. Es fällt Sam schwer, seinen kleinen Bruder abzugeben, aber er hat keine andere Wahl. Ben möchte derweil im Berufsleben Fuß fassen. Dafür besorgt er sich einen alten Krankenwagen, den er zu einem Food-Truck umbauen will. Sam bekommt indes Besuch von dem alten Leiter der AA-Gruppe. Sein Vorgänger ist überzeugt, dass er den Job weitaus besser gemacht hat und fordert Sam zu einem Wettkampf heraus.
Genre:Comedy
Altersfreigabe:
12