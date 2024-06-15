Loudermilk
Folge 5: Just What I Needed
29 Min.Folge vom 15.06.2024Ab 12
Claire lernt nach einer Vorlesung einen netten Jungen kennen. Doch bevor sie sich verabreden kann, steht plötzlich ihre Mutter vor ihr auf dem Campus. Jane besucht einen Kurs für kreatives Schreiben und bittet ihre Tochter um Hilfe. Weil Claire allerdings keine Zeit hat, gibt sie Sam die Kurzgeschichte ihrer Mutter, um sie zu lektorieren. Als die beiden das Werk gemeinsam besprechen, endet der Abend anders als geplant.
Alle Staffeln im Überblick
Loudermilk
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy
Produktion:US, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH, AXN