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Mutter und Tochter

SAT.1 emotionsStaffel 4Folge 10vom 27.06.2023
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Folge 10: Mutter und Tochter

43 Min.Folge vom 27.06.2023Ab 12

Joan ist überzeugt, dass ihr Baby bei der Geburt vertauscht wurde. Eine fehlende Patientenaktie stützt ihre Vermutung. Die Hausmutter will Joan beschwichtigen und tut ihre Aussagen als Wahnvorstellungen ab. Dr. Patterson steht zwischen den beiden Frauen und muss sich für eine Seite entscheiden. Debbie versucht derweil, den verschwundenen Verlobten ihrer Freundin Elena zu finden.

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