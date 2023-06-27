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Love Child

Laura Elizabeth Millar

SAT.1 emotionsFolge 3vom 27.06.2023
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Love Child

Folge 3: Laura Elizabeth Millar

42 Min.Folge vom 27.06.2023Ab 12

Joan möchte ihre kleine Tochter taufen lassen, doch der Priester lehnt ab, weil der Vater des Babys nicht anwesend ist. Enttäuscht muss die junge Ärztin die Entscheidung des Geistlichen hinnehmen. Zudem erfährt sie zufällig, dass sich ihr Kollege Simon auf einen Job bewirbt, den auch sie gerne antreten möchte. Als junge Mutter in den 60er Jahren ist das aber alles andere als einfach.

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