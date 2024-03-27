Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Love Coach Robert Nissel

Ein Liebesmanko

Joyn ATStaffel 1Folge 1vom 27.03.2024
Ein Liebesmanko

Ein LiebesmankoJetzt kostenlos streamen

Love Coach Robert Nissel

Folge 1: Ein Liebesmanko

14 Min.Folge vom 27.03.2024Ab 12

Mehr Liebe braucht der Mensch. Davon ist Love Coach Robert Nissel überzeugt. Zuerst soll Johanna die kosmische Liebesenergie zu spüren bekommen. Die 44-jährige Kärntnerin ist Transfrau, hat vor vier Jahren mit der Hormontherapie begonnen und hatte bisher kein Glück in der Liebe. Per Love-Coaching soll sich das nun ändern.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Love Coach Robert Nissel
Joyn AT
Love Coach Robert Nissel

Love Coach Robert Nissel

Alle 1 Staffeln und Folgen