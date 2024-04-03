Love Coach Robert Nissel
Folge 4: Theoretisch Liebe
12 Min.Folge vom 03.04.2024Ab 12
Auf Robert Nissel wartet eine besondere Herausforderung: Roman und Brigitte sind seit 20 Jahren ein Liebespaar, mit vielen Höhen und Tiefen. Die beiden streiten gerne lautstark, wenn die Meinungsverschiedenheiten zu groß sind. Die Unterschiede überwiegen die Gemeinsamkeiten und im Bett spielt sich schon lange nichts mehr ab. Ob der Love Coach da noch zu helfen weiß?
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© JOYN AT