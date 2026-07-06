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Love & Hip Hop: Atlanta

MTV liveStaffel 11Folge 28vom 06.07.2026
Frech durch den Schnee

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Love & Hip Hop: Atlanta

Folge 28: Frech durch den Schnee

37 Min.Folge vom 06.07.2026Ab 16

Die Gruppe knüpft Kontakte zu Mitgliedern des Stoney Nakoda-Stammes. Yandy befürchtet, die Probleme in ihrer Ehe lösen eine Lawine aus, die sie nicht überleben können. Joc hofft, die Einladung von Gloria zum Familienausflug verärgert Kendra nicht.

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