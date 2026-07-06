Staffel 11Folge 28vom 06.07.2026
Frech durch den SchneeJetzt kostenlos streamen
Love & Hip Hop: Atlanta
Folge 28: Frech durch den Schnee
37 Min.Folge vom 06.07.2026Ab 16
Die Gruppe knüpft Kontakte zu Mitgliedern des Stoney Nakoda-Stammes. Yandy befürchtet, die Probleme in ihrer Ehe lösen eine Lawine aus, die sie nicht überleben können. Joc hofft, die Einladung von Gloria zum Familienausflug verärgert Kendra nicht.
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Love & Hip Hop: Atlanta
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Musik, Hip-Hop & rap
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 11-12, Season 12: MTV & © Season 11: MTV Germany