Staffel 1Folge 1vom 24.03.2026
Lucas Pinheiro Braathen - On My TermsJetzt kostenlos streamen
Lucas Pinheiro Braathen - On My Terms
Folge 1: Lucas Pinheiro Braathen - On My Terms
78 Min.Folge vom 24.03.2026
Comeback unter Druck: Braathen kämpfte sich auf eigenen Wegen zurück und schrieb Olympia-Geschichte. Ein gefallener Star, ein riskantes Comeback und ein Ziel, das größer kaum sein könnte: Die Doku folgte dem Skistar auf seinem Weg zurück an die Spitze – unter enormem Druck von außen und innen. Zwischen Zweifel, Erwartung und eisernem Willen kämpfte er um die Kontrolle über seine Karriere. Der Höhepunkt: ein historischer Moment bei den Olympischen Winterspielen in Italien, bei dem er Sportgeschichte schrieb und ein ganzes Land überraschte. Bildquelle: Joerg Mitter / Red Bull Content Pool
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lucas Pinheiro Braathen - On My Terms
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0