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Lucas Pinheiro Braathen - On My Terms

ORF1Staffel 1Folge 1vom 24.03.2026
Lucas Pinheiro Braathen - On My Terms

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Lucas Pinheiro Braathen - On My Terms

Folge 1: Lucas Pinheiro Braathen - On My Terms

78 Min.Folge vom 24.03.2026

Comeback unter Druck: Braathen kämpfte sich auf eigenen Wegen zurück und schrieb Olympia-Geschichte. Ein gefallener Star, ein riskantes Comeback und ein Ziel, das größer kaum sein könnte: Die Doku folgte dem Skistar auf seinem Weg zurück an die Spitze – unter enormem Druck von außen und innen. Zwischen Zweifel, Erwartung und eisernem Willen kämpfte er um die Kontrolle über seine Karriere. Der Höhepunkt: ein historischer Moment bei den Olympischen Winterspielen in Italien, bei dem er Sportgeschichte schrieb und ein ganzes Land überraschte. Bildquelle: Joerg Mitter / Red Bull Content Pool

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