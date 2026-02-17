Luis aus Südtirol - Die besten MomenteJetzt kostenlos streamen
Luis aus Südtirol - Die besten Momente
Folge 5: Luis aus Südtirol - Die besten Momente
42 Min.Folge vom 17.02.2026
Was bewegt einen Kfz-Meister dazu, auf die Bühne zu gehen und zwei Stunden lang auf das Publikum einzureden? Das weiß kein Mensch, aber das Publikum lacht bereits Tränen, wenn Manfred Zöschg alias Luis aus Südtirol die Bühne betritt und den Zuschauern sein charmantes Lächeln schenkt. Mit kabarettistischen Gustostückerln, Witzen und Schmähs aus den vergangenen Jahren lässt ORF III die Karriere des Multitalents Revue passieren. Bildquelle: ORF/ORF III/Martina Jaider
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