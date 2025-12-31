Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lukas Resetarits: 70er - leben lassen

ORF III
Staffel 1
Folge 2
vom 31.12.2025
75 Min.
Folge vom 31.12.2025

Der 70er im Titel des Resetarits-Programms ist doppeldeutig: einerseits ist dieser runde Geburtstag von ihm erreicht und somit ist es Zeit, Bilanz zu ziehen. Andrerseits und vornehmlich geht es ihm aber um die 70er Jahre. Was ist seither verloren gegangen, was wurde dazu gewonnen? Eine ebenso pointierter, wie philosophischer Abend. Bildquelle: ORF/E&A/Lukas Beck

ORF III
