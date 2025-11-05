Zum Inhalt springenBarrierefrei
Luxe Listings: Sydneys Immobilienmakler

sixxStaffel 2Folge 5vom 05.11.2025
Folge 5: Jeder Deal ein Paukenschlag

37 Min.Folge vom 05.11.2025Ab 6

Simon steht vor einem Problem: Ein Erstkunde verliebt sich in ein Haus, das jedoch mehrere Millionen über seinem Budget liegt. Simon muss versuchen, die Erwartungen zu managen und eine Lösung zu finden. Gleichzeitig wird Gavin nach einem gesundheitlichen Schock besonders ehrgeizig. D'Leanne versucht, durch eine Meditationssitzung etwas Ruhe in die angespannte Atmosphäre zu bringen.

