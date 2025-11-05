Zum Inhalt springenBarrierefrei
Luxe Listings: Sydneys Immobilienmakler

Wer nicht jagt, der nicht gewinnt

sixxStaffel 2Folge 6vom 05.11.2025
Wer nicht jagt, der nicht gewinnt

Luxe Listings: Sydneys Immobilienmakler

Folge 6: Wer nicht jagt, der nicht gewinnt

47 Min.Folge vom 05.11.2025Ab 6

Für einen internationalen Kunden verlassen Tammy und Simon Sydney, um sich große Grundstücke außerhalb der Stadt anzuschauen. Der Auftraggeber hat hohe Ansprüche und sucht nach einem beeindruckenden Anwesen. Gavin bereitet unterdessen eine herausfordernde Auktion vor, die ihn an seine Grenzen bringt. Außerdem gibt es Grund zu feiern: Im Zuge des zweijährigen Jubiläums lassen die Makler der "The Rubenstein Group" die Korken knallen.

