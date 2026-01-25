MA 2412
Folge 18: MA 2412: Sex
25 Min.Folge vom 25.01.2026
Frau Knackal hat Geburtstag, ihr Zimmer quillt bereits über vor Blumen. Nur Breitfuß und Weber haben noch kein Geschenk. Herr Claus dagegen wartet mit einer besonderen Überraschung auf. Besetzung: Alfred Dorfer (Weber) Roland Düringer (Breitfuß) Monica Weinzettl (Knackal) Karl Ferdinand Kratzl (Claus) Karl Markovics (Senatsrat) Ottfried Fischer Bettina Barth Regie: Harald Sicheritz Buch: Alfred Dorfer, Roland Düringer und Harald Sicheritz Bildquelle: ORF/ORF/Ali Schafler
