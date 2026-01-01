MacGyver
Folge 21: Blackout
48 Min.Folge vom 01.01.2026Ab 12
MacGyver trifft sich mit seinem Bekannten Braddock, der ihm berichtet, dass der Terrorist Lancer offensichtlich ein Attentat auf einige hohe Geheimdienstoffiziere plant. Bevor er noch mehr erzählen kann, wird Braddock getötet. MacGyver wird ebenfalls schwer verletzt - und verliert sein Gedächtnis. Er findet sich auf einem Fischkutter wieder, der der jungen Carol gehört. Gemeinsam versuchen sie, seine Vergangenheit zu rekonstruieren - doch die Zeit rennt ihm davon ...
Alle Staffeln im Überblick
MacGyver
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Abenteuer, Action
Produktion:US, 1985
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: Paramount Pictures International Ltd.