MacGyver
Folge 22: Gefährliche Freiheit
49 Min.Folge vom 01.01.2026Ab 12
MacGyver soll zusammen mit Diana Rogers den Leiter einer Menschenrechts-Gruppe, der in der Tschechoslowakei verhaftet worden ist, herausholen. Den beiden gelingt es auch, Dubec aus der psychiatrischen Abteilung des Krankenhauses zu befreien - aber er weigert sich, das Land ohne seine Ehefrau zu verlassen. Diese ist mittlerweile ebenfalls inhaftiert worden, doch auch diese Hürde nimmt das Team MacGyver/Rogers. In L.A. angekommen, fangen dann die Probleme erst richtig an ...
Alle Staffeln im Überblick
MacGyver
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Abenteuer, Action
Produktion:US, 1985
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: Paramount Pictures International Ltd.