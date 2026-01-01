MacGyver
Folge 10: Das Attentat
47 Min.Folge vom 01.01.2026Ab 12
Nikki Carpenter wird erst von einem Straßenräuber überfallen, und anschließend versucht jemand, sie zu überfahren. Zur gleichen Zeit sprengen Terroristen ein Postamt in die Luft, um einen Gesinnungsgenossen freizubekommen. MacGyver findet heraus, dass der Straßenräuber zu den Terroristen gehört und dass Nikki, die Augenzeugin, deswegen beseitigt werden soll. Doch bevor sie den Mann stellen können, ist er tot. Ein kniffliger Fall für MacGyver ...
Alle Staffeln im Überblick
MacGyver
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Abenteuer, Action
Produktion:US, 1985
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: Paramount Pictures International Ltd.