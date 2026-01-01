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Das Attentat

Kabel Eins CLASSICSStaffel 3Folge 10vom 01.01.2026
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MacGyver

Folge 10: Das Attentat

47 Min.Folge vom 01.01.2026Ab 12

Nikki Carpenter wird erst von einem Straßenräuber überfallen, und anschließend versucht jemand, sie zu überfahren. Zur gleichen Zeit sprengen Terroristen ein Postamt in die Luft, um einen Gesinnungsgenossen freizubekommen. MacGyver findet heraus, dass der Straßenräuber zu den Terroristen gehört und dass Nikki, die Augenzeugin, deswegen beseitigt werden soll. Doch bevor sie den Mann stellen können, ist er tot. Ein kniffliger Fall für MacGyver ...

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