MacGyver
Folge 17: Die Wolfsmaske
47 Min.Folge vom 01.01.2026Ab 12
Der Indianer Two Eagles bittet Dalton und MacGyver, ihn zu einer Höhle zu begleiten, in der die sagenumwobene Wolfsmaske seiner Vorfahren verborgen sein soll. Doch auf dem Weg dorthin entführen zwei Ganoven Two Eagles, um mit seiner Hilfe an die wertvolle Maske zu kommen. MacGyver und Dalton nehmen sofort die Verfolgung auf, aber als sie die Höhle erreichen, finden sie dort lediglich Two Eagles vor - die Ganoven sind jedoch samt der kostbaren Wolfsmaske entkommen.
Alle Staffeln im Überblick
MacGyver
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Abenteuer, Action
Produktion:US, 1985
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: Paramount Pictures International Ltd.