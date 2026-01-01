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MacGyver

Eine tödliche Liebe (2)

Kabel Eins CLASSICSStaffel 3Folge 2vom 01.01.2026
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MacGyver

Folge 2: Eine tödliche Liebe (2)

48 Min.Folge vom 01.01.2026Ab 12

MacGyver hat den kostbaren Ming-Drachen in seinen Besitz gebracht. Es gelingt ihm auch problemlos, Lisa gegen den kostbaren Drachen einzutauschen. Als MacGyver und Dalton sich dann aber mit Lisa auf die Suche nach ihrem Ehemann Kosoff machen, erleben sie eine böse Überraschung: Es stellt sich heraus, dass Lisa eine Doppelagentin ist! Sie arbeitet immer noch für die Sowjets, die den gestohlenen Ming-Drachen als freundschaftliche Geste an China zurückgeben wollen ...

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