Der letzte der Familie ChungJetzt ohne Werbung streamen
MacGyver
Folge 20: Der letzte der Familie Chung
47 Min.Folge vom 01.01.2026Ab 12
Mr. Chung, Inhaber eines weltweit operierenden Handelshauses, befürchtet, dass seine Firma von einem Kartell aus Hongkong übernommen wird, das so illegale Transaktionen vertuschen will. Er will sich deswegen mit Thornton und MacGyver treffen, aber bevor es dazu kommt, wird er bei einem Bombenattentat schwer verletzt. Chung bittet MacGyver, sich nun um seinen Enkel und Allein-Erben Luke zu kümmern. Kurz darauf fällt er einem weiteren Anschlag zum Opfer. Auch Luke ist in Gefahr ...
Alle Staffeln im Überblick
MacGyver
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Abenteuer, Action
Produktion:US, 1985
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: Paramount Pictures International Ltd.