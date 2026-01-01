MacGyver
Folge 6: GX-1
47 Min.Folge vom 01.01.2026Ab 12
Kaum von einer Europa-Reise zurück, soll MacGyver im Auftrag von Thornton in die DDR reisen. Ein absolut geheimer Flugzeug-Prototyp ist dort abgestürzt, und MacGyver soll nun das Flugzeugwrack möglichst schnell finden und in die Luft sprengen, damit den Russen die Geheimkonstruktion nicht in die Hände fällt. Aber die Russen haben schon Wind bekommen von dem Flugzeugwrack. Sie setzen das Medium Starkoss ein, um das Flugzeug aufzuspüren. Und er wird fündig ...
Alle Staffeln im Überblick
MacGyver
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Abenteuer, Action
Produktion:US, 1985
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: Paramount Pictures International Ltd.