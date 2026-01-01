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Hindernisse

Kabel Eins CLASSICSStaffel 3Folge 9vom 01.01.2026
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MacGyver

Folge 9: Hindernisse

47 Min.Folge vom 01.01.2026Ab 12

MacGyver wird gebeten, an seiner Universität als Schiedsrichter bei einem Hinderniswettbewerb zu fungieren. Die vier besten Physikstudenten müssen schließlich in der Endrunde gegeneinander antreten, unter ihnen auch David Ryman, der Sohn des Nobelpreisträger Professor Ryman. Er will unbedingt gewinnen, doch Geoffrey Kramer bedient sich unlauterer Mittel - und gewinnt den Wettkampf. David will daraufhin sich und das Labor mit einer raffinierten Bombe in die Luft sprengen ...

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