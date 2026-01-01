Folge 1: Das Geheimnis des Hauses Parker
49 Min.Folge vom 01.01.2026Ab 12
MacGyvers Bekannte Penny Parker hat ein Haus von ihrer Tante geerbt, das allerdings einen kleinen Schönheitsfehler hat: Es scheint dort zu spuken! MacGyver nimmt sich des Falls an. Er findet heraus, dass Pennys Tante vor 25 Jahren spurlos verschwand - vermutlich wurde sie von Sheriff Howels getötet, der seine schwangere Geliebte loswerden wollte. Es gelingt MacGyver, die Spukgeschichte aufzuklären. Doch nun versucht Howells, die unliebsamen Mitwisser aus dem Weg zu räumen ...
Genre:Drama, Abenteuer, Action
Altersfreigabe:
12