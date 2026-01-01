Folge 10: Die Fünferbande
48 Min.Folge vom 01.01.2026Ab 12
Dave Edward, Computer-Crack der Phoenix Foundation, der an einem streng geheimen Radarabwehrsatelliten arbeitet, wird ermordet. Offensichtlich hat er spioniert - für den KGB! Zur Konstruktion des Satelliten benötigen die Auftraggeber vier Komponenten von vier verschiedenen Firmen - drei dieser Komponenten haben sie bereits. MacGyver findet heraus, dass "zufällig" vier ehemalige Studienkollegen von Edward in den betreffenden Firmen arbeiten. Einer davon ist Petes Sohn Michael ...
Genre:Drama, Abenteuer, Action
Altersfreigabe:
12