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Kabel Eins CLASSICSStaffel 4Folge 10vom 01.01.2026
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Die Fünferbande

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Folge 10: Die Fünferbande

48 Min.Folge vom 01.01.2026Ab 12

Dave Edward, Computer-Crack der Phoenix Foundation, der an einem streng geheimen Radarabwehrsatelliten arbeitet, wird ermordet. Offensichtlich hat er spioniert - für den KGB! Zur Konstruktion des Satelliten benötigen die Auftraggeber vier Komponenten von vier verschiedenen Firmen - drei dieser Komponenten haben sie bereits. MacGyver findet heraus, dass "zufällig" vier ehemalige Studienkollegen von Edward in den betreffenden Firmen arbeiten. Einer davon ist Petes Sohn Michael ...

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