MacGyver
Folge 11: Kein Kinderspiel
49 Min.Folge vom 01.01.2026Ab 12
MacGyvers Bekannte Mary Ruth hat bei der Scheidung das Sorgerecht für ihren Sohn Tommy zugesprochen bekommen. Doch ihr Ex-Mann Richard kann sich mit dieser Entscheidung nicht abfinden und kidnappt Tommy mit Hilfe seines Onkels Joe, dem Oberhaupt einer führenden Mafia-Familie. Eine Spur führt MacGyver und Mary Beth zur Farm von Joe nach Kanada. Dort geraten sie jedoch leider in die blutigen Streitigkeiten zweier rivalisierender Mafia-Clans ...
Alle Staffeln im Überblick
MacGyver
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Abenteuer, Action
Produktion:US, 1985
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: Paramount Pictures International Ltd.