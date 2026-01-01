Folge 14: Goldrausch
47 Min.Folge vom 01.01.2026Ab 12
1944 ist ein russisches Flugzeug mit Gold für über 100 Millionen Dollar an Bord in der Arktis abgestürzt. 45 Jahre später soll eine russisch-amerikanische Expedition das Gold bergen. Mit von der Partie sind General Barinov, Natalie Velskaya, MacGyver und der einzige Überlebende von damals - Colonel Turk West. Es zeigt sich, dass das Flugzeug absichtlich zum Absturz gebracht wurde. Und dass West über Leichen geht, um das Gold für sich alleine zu haben ...
Genre:Drama, Abenteuer, Action
Altersfreigabe:
12