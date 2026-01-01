Folge 17: Gelähmte Stadt
49 Min.Folge vom 01.01.2026Ab 12
Der Urlaub von MacGyver und Thornton endet dramatisch: Sie werden von Terroristen gefangen genommen! Die Männer drohen, eine ganze Großstadt lahm zu legen, wenn man den Chef ihrer Organisation nicht sofort frei lässt. Es wird klar, dass sie über eine streng geheime Erfindung des Militärs verfügen müssen - einen elektromagnetischen Impulsgeber, mit dem sie die komplette elektronische Kommunikation, die Datenverarbeitung und die Energieversorgung einer Stadt abschalten können ...
Genre:Drama, Abenteuer, Action
Altersfreigabe:
12