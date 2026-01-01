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MacGyver

Das Sicherheitsrisiko

Kabel Eins CLASSICSStaffel 4Folge 18vom 01.01.2026
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MacGyver

Folge 18: Das Sicherheitsrisiko

48 Min.Folge vom 01.01.2026Ab 12

Steve Morrison, der nach einer Kopfverletzung aus dem Dienst bei den Kampfschwimmern entfernt und dann aus der Armee entlassen wurde, will sich für diese Schmach rächen. Im Auftrag einiger Ganoven will er eine Ampulle mit höchst gefährlichen Milzbrandbakterien stehlen - die in der biologischen Kriegsführung eingesetzt werden können. MacGyver, Steves Frau und sein ehemaliger Commander versuchen, diese Dummheit zu vereiteln ...

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