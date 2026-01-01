Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn+
MacGyver

Raketen für die Rebellen

Kabel Eins CLASSICSStaffel 4Folge 4vom 01.01.2026
Joyn+
Raketen für die Rebellen

Raketen für die RebellenJetzt ohne Werbung streamen

MacGyver

Folge 4: Raketen für die Rebellen

48 Min.Folge vom 01.01.2026Ab 12

Pete Thornton wird in Mittelamerika von Rebellen festgenommen, als er einige Nonnen nach Hause begleiten will. Er erfährt von Schwester Clara, die ebenfalls gefangen gehalten wird, dass der Rebellenführer Rafael ein Attentat auf den Präsidenten Monteyo plant. MacGyver erhält den Auftrag, Pete zu befreien. Er kann zwar Pete und Schwester Clara retten, aber bei ihrer Flucht wird das Flugzeug beschädigt - sie müssen notlanden. Der Versuch, Monteyo per Funk zu warnen, scheitert ...

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

MacGyver
Kabel Eins CLASSICS
MacGyver

MacGyver

Alle 7 Staffeln und Folgen