MacGyver
Folge 6: Überlebenstraining
49 Min.Folge vom 01.01.2026Ab 12
MacGyver bekommt von der Phoenix Foundation die Aufgabe, ein dreitägiges Überlebenstraining für langjährige Angestellte zu überwachen - um so zu testen, ob die Mitarbeiter noch für den Außendienst geeignet sind. Seine letzte Testperson ist Pete Thornton, dessen körperliche Fitness etwas zu wünschen übrig lässt. Doch zu den Testaufgaben kommen die beiden erst gar nicht, denn plötzlich müssen sie sich um die Mafia kümmern, die ein Flugzeug der Drogenfahndung abgeschossen hat ...
Alle Staffeln im Überblick
MacGyver
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Abenteuer, Action
Produktion:US, 1985
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: Paramount Pictures International Ltd.