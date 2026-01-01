Der Mann im HintergrundJetzt ohne Werbung streamen
MacGyver
Folge 7: Der Mann im Hintergrund
49 Min.Folge vom 01.01.2026Ab 12
Eric Cross, der mehrere Frauen ermordet hat, gelingt es, aus der psychiatrischen Abteilung zu entkommen. MacGyver wird daher einer Sonderkommission zugeteilt. Er soll mit Lt. Murphy zusammenarbeiten, die ihm jedoch sehr ablehnend gegenübersteht, was die Aufgabe nicht gerade erleichtert. Bei seinen Nachforschungen stößt MacGyver auf einen gewissen Dr. Zito, einen psychopathischen Gen-Forscher, der Cross ganz offensichtlich für seine Zwecke missbraucht ...
Alle Staffeln im Überblick
MacGyver
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Abenteuer, Action
Produktion:US, 1985
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: Paramount Pictures International Ltd.