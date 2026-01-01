Folge 9: Cleo Rocks
49 Min.Folge vom 01.01.2026Ab 12
Penny Parker, mit der MacGyver eng befreundet ist, wird von einem gewissen Jacques Leroux für ein Rock-Musical engagiert. Als MacGyver sie bei einer Probe besucht, wird Penny fast von einem Teil des Bühnenbildes erschlagen. Überhaupt häufen sich die seltsamen Unfälle im Theater. MacGyver und Pete beschließen, der Sache nachzugehen. Schnell wird klar, dass Leroux in Wirklichkeit Murdoc ist - ein gefährlicher Killer, der sowohl MacGyver als auch Pete und Penny beseitigen will ...
Genre:Drama, Abenteuer, Action
Altersfreigabe:
12