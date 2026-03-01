MacGyver
Folge 17: Tod im Tresor
40 Min.Folge vom 28.03.2026Ab 12
Der Mitarbeiter eines Saatgutdepots auf Grönland ist verschwunden. In dem Depot lagert das Saatgut von Nutzpflanzen der ganzen Welt. Das mysteriöse Verschwinden des Mitarbeiters könnte eine internationale Krise auslösen. Mac hat dazuhin noch ein Problem mit seinem Vater, der etwas vor ihm zu verheimlichen scheint ...
Weitere Folgen in Staffel 3
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Alle Staffeln im Überblick
MacGyver
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Action, Abenteuer
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© CBS Television
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