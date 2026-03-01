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MacGyver

Tod im Tresor

ATV 2Staffel 3Folge 17vom 28.03.2026
Tod im Tresor

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MacGyver

Folge 17: Tod im Tresor

40 Min.Folge vom 28.03.2026Ab 12

Der Mitarbeiter eines Saatgutdepots auf Grönland ist verschwunden. In dem Depot lagert das Saatgut von Nutzpflanzen der ganzen Welt. Das mysteriöse Verschwinden des Mitarbeiters könnte eine internationale Krise auslösen. Mac hat dazuhin noch ein Problem mit seinem Vater, der etwas vor ihm zu verheimlichen scheint ...

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