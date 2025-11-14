Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der Psychopath und sein Lehrer

ATV 2Staffel 3Folge 18vom 14.11.2025
Folge 18: Der Psychopath und sein Lehrer

41 Min.Folge vom 14.11.2025Ab 16

Nicholas Helman, der vermeintlich beste Auftragskiller der Welt, ist wieder aktiv. Das Phoenix-Team hatte ihn bereits in einem Leichensack gesehen, doch nun hat er einen FBI-Agenten in einer Karaoke-Bar getötet. Um ihm auf die Spur zu kommen, wendet sich das Team an Murdoc.

ATV 2
