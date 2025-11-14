Der Psychopath und sein LehrerJetzt kostenlos streamen
MacGyver
Folge 18: Der Psychopath und sein Lehrer
41 Min.Folge vom 14.11.2025Ab 16
Nicholas Helman, der vermeintlich beste Auftragskiller der Welt, ist wieder aktiv. Das Phoenix-Team hatte ihn bereits in einem Leichensack gesehen, doch nun hat er einen FBI-Agenten in einer Karaoke-Bar getötet. Um ihm auf die Spur zu kommen, wendet sich das Team an Murdoc.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
MacGyver
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Action, Abenteuer
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren