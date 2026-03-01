MacGyver
Folge 19: Grenzerfahrungen
42 Min.Folge vom 27.03.2026Ab 12
MacGyver und Desi sind in Bosnien und werden auf einen Unfall aufmerksam gemacht: Ein schwerverletzter Frontex-Beamter und eine syrische Flüchtlingsfamilie sind in ein Erdloch abgerutscht. Ein Schleuser hatte den Grenzschutzbeamten angeschossen und die Flüchtlinge ihrem Schicksal überlassen. Indessen wollte Bozer in James McGyvers Auto fahren, doch das Fahrzeug entpuppt sich als Bombenfalle.
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Alle Staffeln im Überblick
MacGyver
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Action, Abenteuer
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© CBS Television
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