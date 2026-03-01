Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
MacGyver

Grenzerfahrungen

ATV 2Staffel 3Folge 19vom 27.03.2026
Grenzerfahrungen

GrenzerfahrungenJetzt kostenlos streamen

MacGyver

Folge 19: Grenzerfahrungen

42 Min.Folge vom 27.03.2026Ab 12

MacGyver und Desi sind in Bosnien und werden auf einen Unfall aufmerksam gemacht: Ein schwerverletzter Frontex-Beamter und eine syrische Flüchtlingsfamilie sind in ein Erdloch abgerutscht. Ein Schleuser hatte den Grenzschutzbeamten angeschossen und die Flüchtlinge ihrem Schicksal überlassen. Indessen wollte Bozer in James McGyvers Auto fahren, doch das Fahrzeug entpuppt sich als Bombenfalle.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

MacGyver
ATV 2
MacGyver

MacGyver

Alle 1 Staffeln und Folgen