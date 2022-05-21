Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
MacGyver

Auge um Auge

ATV 2Staffel 3Folge 22vom 21.05.2022
Auge um Auge

Auge um AugeJetzt kostenlos streamen

MacGyver

Folge 22: Auge um Auge

41 Min.Folge vom 21.05.2022Ab 12

Mac hat einen neuen Gegenspieler, dessen Intellekt dem seinen ebenbürtig zu sein scheint. Bis ins Kleinste durchdacht stellt er Mac vor die größtmögliche Existenzkrise: Rettet er das Leben eines geliebten Freundes oder von hunderten unschuldigen Menschen?

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

MacGyver
ATV 2
MacGyver

MacGyver

Alle 1 Staffeln und Folgen