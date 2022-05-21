MacGyver
Folge 22: Auge um Auge
41 Min.Folge vom 21.05.2022Ab 12
Mac hat einen neuen Gegenspieler, dessen Intellekt dem seinen ebenbürtig zu sein scheint. Bis ins Kleinste durchdacht stellt er Mac vor die größtmögliche Existenzkrise: Rettet er das Leben eines geliebten Freundes oder von hunderten unschuldigen Menschen?
Weitere Folgen in Staffel 3
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Alle Staffeln im Überblick
MacGyver
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Action, Abenteuer
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© CBS Television
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