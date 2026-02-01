Zum Inhalt springenBarrierefrei
MacGyver

Zurück aufs College

Staffel 3Folge 3vom 28.02.2026
Zurück aufs College

Zurück aufs CollegeJetzt kostenlos streamen

MacGyver

Folge 3: Zurück aufs College

39 Min.Folge vom 28.02.2026Ab 12

Mattys nächster Auftrag bringt Bozer in Höchststimmung: Zusammen mit Mac, Riley und Leanna geht es für ihn zurück zur Uni. Der Anlass ist jedoch weniger erfreulich: An der Western Tech rekrutiert ein Schläfer-Agent Studenten, damit diese transparenten Sprengstoff für ihn stehlen. Missionen, die bisher kein Rekrut überlebt hat. Bozers Talent, sich als partywütiger Student auszugeben, unterstützt die Ermittlungen dabei nur bedingt.

