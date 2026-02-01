MacGyver
Folge 3: Zurück aufs College
39 Min.Folge vom 28.02.2026Ab 12
Mattys nächster Auftrag bringt Bozer in Höchststimmung: Zusammen mit Mac, Riley und Leanna geht es für ihn zurück zur Uni. Der Anlass ist jedoch weniger erfreulich: An der Western Tech rekrutiert ein Schläfer-Agent Studenten, damit diese transparenten Sprengstoff für ihn stehlen. Missionen, die bisher kein Rekrut überlebt hat. Bozers Talent, sich als partywütiger Student auszugeben, unterstützt die Ermittlungen dabei nur bedingt.
MacGyver
Genre:Drama, Action, Abenteuer
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© CBS International Television
