Staffel 3Folge 4vom 28.02.2026
41 Min.Ab 12

Nachdem Rebellen die Stadt Tago in Georgien eingenommen haben, blockieren sie die Lieferungen sämtlicher Versorgungsgüter. Eine fatale Entwicklung, besonders für das örtliche Kinderkrankenhaus: Innerhalb der nächsten zehn Stunden ist der vorrätige flüssige Sauerstoff aufgebraucht, danach können zwölf Kinder nicht mehr beatmet werden. Mac und Riley nehmen sich der Mission an, doch wie sollen sie einen Tanklaster voll Sauerstoff an den Widerstandskämpfern vorbeischmuggeln?

