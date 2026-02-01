MacGyver
Folge 4: Atemnot
41 Min.Folge vom 28.02.2026Ab 12
Nachdem Rebellen die Stadt Tago in Georgien eingenommen haben, blockieren sie die Lieferungen sämtlicher Versorgungsgüter. Eine fatale Entwicklung, besonders für das örtliche Kinderkrankenhaus: Innerhalb der nächsten zehn Stunden ist der vorrätige flüssige Sauerstoff aufgebraucht, danach können zwölf Kinder nicht mehr beatmet werden. Mac und Riley nehmen sich der Mission an, doch wie sollen sie einen Tanklaster voll Sauerstoff an den Widerstandskämpfern vorbeischmuggeln?
MacGyver
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Action, Abenteuer
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© CBS International Television
