Madagascar - Die kleine Wildnis: Das Dumpling-Geheimnis

ORF KidsStaffel 1Folge 42vom 01.12.2025
25 Min.Folge vom 01.12.2025

Alex will ein berühmter Koch werden, aber leider schmecken seine Gerichte nicht wirklich gut. Als er von der "geheimen" Zutat eines Meisterkochs erfährt, macht er sich auf die Suche danach. Er kann sie allerdings nicht finden und landet stattdessen in einem Food Truck, wo er dann fleißig mithilft. Dort gelangt Alex zu der Erkenntnis, dass man nur durch viel Übung und harte Arbeit zu einem guten Koch wird! (in Stereo-Zweikanal-Ton: deutsch / englisch) Bildquelle: ORF/Universal/

ORF Kids
