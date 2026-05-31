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Madagascar

ORF KidsStaffel 1Folge 1vom 31.05.2026
Madagascar

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Madagascar

Folge 1: Madagascar

83 Min.Folge vom 31.05.2026

Zebra Marty nimmt an seinem Geburtstag betrübt zur Kenntnis, dass er noch nie etwas anderes gesehen hat als den Zoo von New York. Kurzerhand planen Löwe Alex, Giraffe Melman und Nilpferd-Lady Gloria den Ausbruch. Ein Ausflug, der nach ihrer Rückkehr nicht folgenlos bleibt. Tierschützer setzen durch, dass die vier per Schiff in ihre Heimat nach Kenia gebracht werden. Allerdings durchkreuzen die Pinguine den Plan. Und so landet das verwöhnte Quartett in der Wildnis Madagaskars. Mit den Stimmen von: Jan Josef Liefers (Alex, der Löwe) Rick Kavanian (Marty, das Zebra) Bastian Pastewka (Melman, die Giraffe) DJ Hausmarke (Skipper) Smudo (Private) Thomas D (Kowalski) Regie: Eric Darnell Tom McGrath Drehbuch: Mark Burton Billy Frolick Eric Darnell Tom McGrath Bildquelle: ORF/Telepool/DreamWorks

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