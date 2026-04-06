Die spektakulärste Achterbahn Europas entstehtJetzt kostenlos streamen
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Folge vom 06.04.2026: Die spektakulärste Achterbahn Europas entsteht
51 Min.Folge vom 06.04.2026Ab 6
Für den belgischen Freizeitpark Plopsaland De Panne entsteht in Waldkirch im Schwarzwald einer der modernsten und extremsten Spinning Coaster der Welt. Hierbei drehen sich die Wagen horizontal auf einer vertikalen Achse. Für das komplexe Fahrgeschäft müssen 723 Tonnen Material geschweißt, transportiert und schließlich vor Ort zusammengesetzt werden - ein logistischer Kraftakt. Dafür entstehen 98 Schienenteile in sogenannter Fachwerkstruktur, die teilweise in Handarbeit gefertigt werden.
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Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: welt