Made in Germany - Besondere Produkte aus Deutschland (1)Jetzt kostenlos streamen
MADE IN GERMANY
Folge 6: Made in Germany - Besondere Produkte aus Deutschland (1)
51 Min.Folge vom 26.02.2026Ab 6
Autos, Industrieanlagen, Kuckucksuhren: Allesamt sind sie „Made in Germany“ und bekannt für ihre herausragende Qualität. Noch weitaus speziellere Produkte werden in Deutschland hergestellt, darunter filigrane Violinen aus feinstem Fichtenholz nach dem Vorbild italienischer Geigenbauer des 18. Jahrhunderts und der teuerste Whisky Deutschlands, welcher seit zwei Jahrzehnten in einer Destillerie am idyllischen Schliersee in Bayern produziert wird.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
MADE IN GERMANY
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
6