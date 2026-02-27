Zum Inhalt springenBarrierefrei
WELTStaffel 1Folge 7vom 27.02.2026
50 Min.Folge vom 27.02.2026Ab 6

Produkte „Made in Germany“ wie Autos oder Kuckucksuhren sind auf der ganzen Welt für ihre Qualität bekannt. Aber auch ganz andere, unbekanntere Produkte werden in Deutschland hergestellt. Ob handgemachte Messer aus Aschau, mit traditioneller Handwerkskunst gefertigte Holzfässer, die den Geschmack von teurem Wein und Whisky prägen, oder ein ganz spezieller bayerischer Gin - alle in dieser Folge gezeigten Produkte sind besonders und „Made in Germany“.

