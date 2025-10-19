Mafioso - Im Herzen der FinsternisJetzt kostenlos streamen
Mafioso - Im Herzen der Finsternis
Folge 1: Mafioso - Im Herzen der Finsternis
Der Film erzählt von unmoralischer Loyalität, blindem Gehorsam und vom Doppelleben der Mafiosi. Sie gingen normalen Berufen nach, fuhren mit Frau und Kindern auf Urlaub - und sie waren Killer. Inhalt: Sie nannten sich "Ehrenmänner". In Wirklichkeit waren sie die Killer der Cosa Nostra. Drei von ihnen wurden Anfang der 1990er-Jahre verhaftet und haben sich entschlossen, mit der Justiz zusammenzuarbeiten, um - durch den Kronzeugen-Status geschützt - ein neues Leben beginnen zu können. Sie geben Auskunft, wie man Mafioso wird, wie das Leben als solcher ist, und wie man sich entscheidet, die Organisation zu verraten und aus ihr auszusteigen. Damit sie nicht erkannt werden, wurden die Protagonisten an anonymen Orten und mit verdeckten Gesichtern gefilmt. Lakonisch erzählen sie vor der Kamera von der skrupellosen Brutalität, mit denen sie die Morde im Auftrag der Cosa Nostra begangen haben und deren genaue Anzahl sie nicht zu benennen wissen. Sie erzählen von bedingungslosem Kadavergehorsam, einem pervertierten Begriff von Ehre und dem Doppelleben in einer bürgerlichen Existenz, das sie geführt haben. Giovanni Brusca organisierte das Attentat auf Richter Falcone und löste die Bombe aus, die ihn tötete. Francesco Paolo Anzelmo gehörte zum Mordkommando für den General Dalla Chiesa, der Palermo von der Mafia befreien wollte. Giuseppe Marchese war der Lieblingsneffe von Filippo Marchese, dem psychopathischen Oberhaupt der Marchese-Familie. Dieser hatte im Hafen von Palermo ein "Todeszimmer" eingerichtet, wo in Ungnade gefallene Mafia-Kollegen gefoltert, erwürgt und in Salzsäure aufgelöst wurden. Regie: Mosco Levi Boucault Bildquelle: ORF/Andana Films
