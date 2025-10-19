Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mafioso - Im Herzen der Finsternis

Mafioso - Im Herzen der Finsternis

ORF2Staffel 1Folge 1vom 19.10.2025
Mafioso - Im Herzen der Finsternis

Mafioso - Im Herzen der FinsternisJetzt kostenlos streamen

Mafioso - Im Herzen der Finsternis

Folge 1: Mafioso - Im Herzen der Finsternis

53 Min.Folge vom 19.10.2025

Der Film erzählt von unmoralischer Loyalität, blindem Gehorsam und vom Doppelleben der Mafiosi. Sie gingen normalen Berufen nach, fuhren mit Frau und Kindern auf Urlaub - und sie waren Killer. Inhalt: Sie nannten sich "Ehrenmänner". In Wirklichkeit waren sie die Killer der Cosa Nostra. Drei von ihnen wurden Anfang der 1990er-Jahre verhaftet und haben sich entschlossen, mit der Justiz zusammenzuarbeiten, um - durch den Kronzeugen-Status geschützt - ein neues Leben beginnen zu können. Sie geben Auskunft, wie man Mafioso wird, wie das Leben als solcher ist, und wie man sich entscheidet, die Organisation zu verraten und aus ihr auszusteigen. Damit sie nicht erkannt werden, wurden die Protagonisten an anonymen Orten und mit verdeckten Gesichtern gefilmt. Lakonisch erzählen sie vor der Kamera von der skrupellosen Brutalität, mit denen sie die Morde im Auftrag der Cosa Nostra begangen haben und deren genaue Anzahl sie nicht zu benennen wissen. Sie erzählen von bedingungslosem Kadavergehorsam, einem pervertierten Begriff von Ehre und dem Doppelleben in einer bürgerlichen Existenz, das sie geführt haben. Giovanni Brusca organisierte das Attentat auf Richter Falcone und löste die Bombe aus, die ihn tötete. Francesco Paolo Anzelmo gehörte zum Mordkommando für den General Dalla Chiesa, der Palermo von der Mafia befreien wollte. Giuseppe Marchese war der Lieblingsneffe von Filippo Marchese, dem psychopathischen Oberhaupt der Marchese-Familie. Dieser hatte im Hafen von Palermo ein "Todeszimmer" eingerichtet, wo in Ungnade gefallene Mafia-Kollegen gefoltert, erwürgt und in Salzsäure aufgelöst wurden. Regie: Mosco Levi Boucault Bildquelle: ORF/Andana Films

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Mafioso - Im Herzen der Finsternis
ORF2
Mafioso - Im Herzen der Finsternis

Mafioso - Im Herzen der Finsternis

Alle 1 Staffeln und Folgen