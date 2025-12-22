Magische Weihnachten: In der Bergbauregion Pillerseetal-LeogangJetzt kostenlos streamen
Magische Weihnachten
Folge 22: Magische Weihnachten: In der Bergbauregion Pillerseetal-Leogang
Das sogenannte „Pillern“, das Brechen des Eises, gab der Region ihren Namen. Über Jahrhunderte prägte der Bergbau das Pillerseetal und Leogang. Bis heute zeigt sich das in der Weihnachtszeit: In Hochfilzen und Leogang erscheinen die Knappen in traditioneller Tracht zur Messe und zu den anschließenden Feierlichkeiten. In St. Jakob wird das traditionelle Kloatzenbrot gebacken, während der Pillersee in St. Ulrich langsam zufriert. In Waidring ist man stolz darauf, die siebte Strophe von „Stille Nacht“ zu kennen – und eine Frauengruppe trägt sie auch vor. Den Abschluss der Rauhnächte bilden am 6. Jänner in Flecken die Perchten: Junge, unverheiratete Männer ziehen in zotteligen Kostümen von Haus zu Haus. Früher war es üblich, mit einem Haselstock einen Fußabdruck an der Zimmerdecke zu hinterlassen – heute gelingt das nur noch wenigen. Bildquelle: ORF/TVB Pillersee Tal
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick