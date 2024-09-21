Abrechnung mit der VergangenheitJetzt kostenlos streamen
Magnum
Folge 7: Abrechnung mit der Vergangenheit
48 Min.Folge vom 21.09.2024Ab 12
Das jüdische Ehepaar Lena und Saul Greenburg hat sich nach dem Überleben des Holocaust auf Hawaii niedergelassen und ein kleines Hemdengeschäft eröffnet. Eines Tages erfährt Magnum, dass sie ihren Laden überraschend aufgegeben haben. Als er die beiden besuchen will, kommt er gerade noch rechtzeitig, um mit anzusehen, wie Saul mit einem Rettungswagen abtransportiert wird. Doch im Krankenhaus kommt er nie an ...
Magnum
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 1980
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH