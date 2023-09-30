Zum Inhalt springenBarrierefrei
Magnum

Wie gewonnen, so zerronnen

Staffel 3Folge 13vom 30.09.2023
Folge 13: Wie gewonnen, so zerronnen

47 Min.Folge vom 30.09.2023Ab 12

Magnum ist völlig perplex, als er erfährt, dass der reiche, aber zwielichtige Playboy Wilson McLeish ihm sein Vermögen vermacht hat. Allerdings ist das Erbe an eine Bedingung geknüpft: Magnum muss sofort das Anwesen von Robin Masters verlassen und auf die Plantage von McLeish umziehen. Der Privatdetektiv packt beschwingt seine Sachen und siedelt um, aber auf der Plantage lauert eine tödliche Gefahr auf ihn ...

